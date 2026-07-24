Совфед поддержал закон о выдворении мигрантов за нарушение прав и свобод Совет Федерации одобрил выдворение мигрантов за дискриминацию

Москва24 июл Вести.Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, расширяющий основания для выдворения иностранных граждан из России. Теперь таких оснований — 45.

Ключевые новации: выдворение мигрантов может применяться за дискриминацию — то есть за нарушение прав и свобод человека по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, социального или имущественного положения, возраста, места жительства, религии, убеждений, принадлежности к объединениям и т. д. Аналогичная мера предусмотрена и за неповиновение требованиям военнослужащих при переходе через границу.

В тексте закона прямо перечислены категории, защищенные от дискриминации, а также зафиксирована возможность применения мер к нарушителям на границе.