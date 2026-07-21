Госдума запретила проживание в РФ мигрантам с судимостью Госдума ужесточила миграционное законодательство для судимых

Москва21 июл Вести.Государственная дума приняла закон, который вводит запрет на проживание в России для иностранных граждан, имеющих судимость. Новые нормы направлены на усиление контроля за миграционными потоками и повышение общественной безопасности.

Согласно принятому документу, мигрантам, которые были ранее судимы за совершение уголовных преступлений на территории РФ или за её пределами, будет отказано в праве на проживание в стране.

Закон предусматривает соответствующие изменения в действующее миграционное законодательство, ужесточая требования к иностранным гражданам, претендующим на длительное пребывание в России.