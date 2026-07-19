Эксперт объяснил, зачем мигрантов могут обязать покупать телефон при въезде в РФ

Эксперт объяснил, как в РФ собираются отслеживать мигрантов Эксперт объяснил, зачем мигрантов могут обязать покупать телефон при въезде в РФ

Москва19 июл Вести.Телефон, который планируют обязать покупать иностранцев при въезде в Россию, будет выполнять функцию документа, куда будет загружен "Мигрант ID". Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал доктор политических наук, руководитель направления "Миграция" Центра имени П. А. Столыпина РАНХиГС при президенте РФ Михаил Бурда.

По его словам, именно использование смартфона позволит специальным ведомствам отслеживать иностранцев по их фактическому нахождению относительно геолокации.

Здесь два варианта: либо обязать их устанавливать специализированные приложения, то есть это сложнее, либо же приобретать телефоны, где эти приложения необходимые для иностранного гражданина с точки зрения его верификации, контроля, нахождения и так далее, уже будут предустановлены отметил Бурда

Ранее сообщалось, что мигрантов из стран, с которыми у РФ действует безвизовый режим, планируют обязать приобрести телефон и создать на нем электронный профиль при въезде в Россию. Также на такой смартфон будут приходить важные для мигранта оповещения.