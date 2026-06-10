Москва10 июн Вести.Для решения проблемных вопросов в миграционной сфере кратного увеличения налоговых пошлин для иностранных граждан недостаточно. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" высказал доктор политических наук, руководитель направления "Миграция" Центра имени Столыпина Президентской академии Михаил Бурда.

Вопрос-то ведь не в том, сколько брать денег за то, чтобы оформить российский паспорт, 4200 или 50 тысяч рублей. Я думаю, соплеменники при необходимости соберут, потому что это перекрывает тот объем социальных льгот, которые иностранцы получают. На мой взгляд, вопрос лежит в критериях: кому мы даем российский паспорт и зачем мы это делаем? Для того, чтобы сделать красивый отчет, заткнуть демографическую дыру? А если мы говорим, что внешняя миграция в таких масштабах меняет облик городов, как Лондон уже превратился в Исламабад. То есть здесь тоже вопросы. Фактически вопрос не в том, сколько стоит оказание миграционной услуги, а в целеполагании - кому и для чего мы ее оказываем