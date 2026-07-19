Москва19 июл Вести.Госдума приняла законопроект, устанавливающий уголовное наказание за повторное нарушение при выдаче сим-карт иностранцам. Подробнее о принятом документе в интервью информационной службе "Вести" рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Под нарушением подразумевается заключение договора мобильной связи с иностранным гражданином без внесения сведений об IMEI-коде телефона. Наказание грозит тем, кто ранее дважды за год привлекался к административной ответственности за подобные действия или имеет неснятую судимость по этой статье.

Депутат пояснил, что ужесточение наказания связано с системным характером мошенничества и недостаточностью административных мер.

Наши граждане встречаются с большим количеством телефонных звонков, именно носящих мошеннический характер, и по оценке правоохранителей, административной ответственности стало недостаточно. Мы говорим о том, что уголовная ответственность на основании принятого закона 8 июля 2026 года Государственной думой будет применяться к гражданам либо юридическим лицам, где за подобные правонарушения, если человек привлекался более двух раз за год, тогда можно будет уже вводить уголовную ответственность. Для чего это сделано? Для того чтобы правоохранители не разбирались с частными случаями, единичными случаями. Это все-таки работает на системный такой массовый характер организации большого количества абонентов, телефонных номеров при совершении каких-то мошеннических действий, колл-центров и так далее рассказал Новиков

Новиков объяснил, что привязка сим-карты к конкретному телефону сделает невозможным ее использование в других устройствах и позволит быстрее идентифицировать злоумышленников.

[IMEI-код] важен для того, чтобы привязать конкретного физического лица, конкретного человека, абонентский номер и сам телефонный аппарат. То есть, когда мы приобретаем сим-карту, иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны сейчас будут на основании принятого закона указывать сам код телефона, который является уникальным. Если же он будет переставлять данную сим-карту, эта сим-карта просто не будет работать. И в случае совершения им преступления у правоохранителей будет понятное лицо, которое пользовалось данным номером, и, естественно, сам телефонный аппарат, с которого эти звонки совершались. При этом раньше можно было, допустим, на иностранных граждан оформлять большое количество сим-карт, вставлять их в какие-то приборы, которые там 20–30 сим-карт могут в себя вмещать и делать хаотичное количество звонков – виртуальные станции. Сейчас в связи с принятием нового закона этого нельзя будет сделать заявил Новиков

Парламентарий также рассказал, какую ответственность предусматривает закон в случае его нарушения.

Там есть административная ответственность, обязательные работы до 180 часов, ограничения свободы от одного года, штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо соразмерный годовому доходу человек сообщил Новиков

Новиков отметил, что в законе не установлен срок начала его действия, поэтому он начнет работать через 10 дней после официальной публикации.