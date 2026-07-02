Посол Беляев: отношения России и Швеции на сегодня сведены к минимуму

Посол заявил о ледниковом периоде в отношениях России и Швеции Посол Беляев: отношения России и Швеции на сегодня сведены к минимуму

Москва2 июл Вести.В российско-шведских отношениях сегодня наступил ледниковый период. Такую оценку в интервью ИС "Вести" дал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, экономическое сотрудничество, культурные связи и туристические обмены сведены к минимуму из-за политики шведских властей.

В российско-шведских отношениях сейчас господствует, я бы сказал, ледниковый период. Экономическое сотрудничество, торговля также фактически сведены к минимуму, но, что примечательно, к минимуму сведены даже межчеловеческие контакты, культурные контакты. … Даже туристы из России в Швеции не приветствуются. Швеция максимально ограничивает выдачу россиянам виз рассказал дипломат

Ранее сообщалось, что Россия отправила ноту в Министерство иностранных дел Швеции из-за очередной атаки беспилотников на российскую дипломатическую миссию. Инцидент произошел в ночь на 2 июля.