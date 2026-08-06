В МИД РФ заявили, что отношения России и Австрии фактически заморожены Любинский: отношения РФ и Австрии фактически заморожены

Москва6 авг Вести.Двусторонние отношения России и Австрии заморожены на низшей из возможных точек. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

В интервью РИА Новости он отметил, что рядовые австрийцы едва ли поддерживают антироссийскую политику правительства Австрии, которая загоняет страну в экономический и социальный кризис.

Наши де-факто замороженные двусторонние отношения на практике еще более ухудшить довольно сложно сказал Любинский

Ранее Австрия объявила сотрудников посольства РФ и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата.

В российском диппредставительстве в Вене заявили, что Москва жестко ответит на это решение. Там напомнили, что ответственность за дальнейшее ухудшение отношений между странами, которые уже находятся на минимальном уровне, лежит на австрийской стороне.