Москва30 маяВести.Диалог Москвы и Берлина находится на уровне "ниже плинтуса", и предпосылок для его восстановления нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
По его словам, которые приводит ТАСС, диалог России и Германии сегодня отсутствует полностью.
Он [диалог РФ и ФРГ] находится уже ниже плинтуса. Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы у нас завязывался какой-либо диалог с Германиейсказал Любинский
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что реваншистские заявления властей Германии не могут еще больше осложнить отношения с Россией, потому что сейчас их просто нет.
27 мая американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс обратился к немецкому канцлеру Фридриху Мерцу с призывом немедленно начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о мире в Европе.