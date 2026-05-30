Замглавы МИД Любинский: диалог РФ и ФРГ находится на уровне "ниже плинтуса"

Москва30 мая Вести.Диалог Москвы и Берлина находится на уровне "ниже плинтуса", и предпосылок для его восстановления нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

По его словам, которые приводит ТАСС, диалог России и Германии сегодня отсутствует полностью.

Он [диалог РФ и ФРГ] находится уже ниже плинтуса. Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы у нас завязывался какой-либо диалог с Германией сказал Любинский

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что реваншистские заявления властей Германии не могут еще больше осложнить отношения с Россией, потому что сейчас их просто нет.

27 мая американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс обратился к немецкому канцлеру Фридриху Мерцу с призывом немедленно начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о мире в Европе.