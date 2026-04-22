МИД РФ: отношения России и ФРГ разрушились по вине германской верхушки

Отношения России и ФРГ разрушены до основания, заявили в МИД МИД РФ: отношения России и ФРГ разрушились по вине германской верхушки

Москва22 апр Вести.Отношения России и РФ разрушены "до основания" из-за действий германской верхушки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Слова дипломата приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Сегодня в наших отношениях с ФРГ вновь настали трудные времена — "стараниями" германской правящей верхушки они разрушены, по сути, до основания. Нам опять грозят войной и жаждут нанести "стратегическое поражение" сказал Любинский на открытии круглого стола в МГИМО МИД России

Он добавил, что нынешние власти Германии накачивают Киев оружием и "по-живому режут" экономику своей страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ФРГ совершает поступки, которые "не очень хорошие новости" принесут для нее самой, и в Берлине это понимают.