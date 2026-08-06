Москва6 авг Вести.Российская сторона ответит на решение Вены объявить сотрудников посольства РФ и постпредства при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) персонами нон грата. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский агентству РИА Новости.

По его словам, на недружественные действия стран всегда следует выверенная, адресная и болезненная для противников России реакция Москвы. При этом она будет необязательно симметричной и публичной.

Австрия, безусловно, получит, как говорится, по заслугам отметил Любинский

В мае Австрия объявила сотрудников посольства РФ и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата. Позже в российском диппредставительстве в Вене подчеркнули, что ответственность за дальнейшее ухудшение отношений между странами, которые уже находятся на минимальном уровне, лежит на австрийской стороне.