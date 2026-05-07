МИД РФ: Вена разрушает отношения с Москвой высылкой дипломатов в ущерб себе

Захарова назвала надуманной причину высылки дипломатов России из Австрии МИД РФ: Вена разрушает отношения с Москвой высылкой дипломатов в ущерб себе

Москва7 мая Вести.Решение Австрии объявить трех российских дипломатов персонами нон грата является абсолютно надуманным и политически мотивированным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга дипломат подчеркнула, что действия Вены вызывают решительное осуждение Москвы.

Расцениваем эти шаги как откровенно надуманные, откровенно недружественные и, конечно, политически мотивированные сказала она

Дипломат добавила, что правящие круги “псевдонейтральной Австрии” продолжают слепо следовать антироссийскому курсу, которого придерживается коллективный Запад. По ее словам, такие безрассудные действия демонтируют накопленное за десятилетия двустороннее наследие. Это, в свою очередь, принесет ущерб собственным национальным интересам Австрии.

Ранее Австрия объявила трех сотрудников посольства России и постоянного представительства при ОБСЕ в Вене персонами нон грата. Уточнялось, что высылка дипломатов обусловлена “лесом антенн” на здании посольства.