"Лес антенн" стал причиной высылки российских дипломатов из Австрии

Вена высылает российских дипломатов из-за "леса антенн" на диппредставительстве "Лес антенн" стал причиной высылки российских дипломатов из Австрии

Москва4 мая Вести.Власти Австрии объявили о высылке трех российских дипломатов из-за "леса антенн" на зданиях дипломатических представительств РФ в республике.

По мнению местных чиновников, антенны могли использоваться для шпионажа, сообщает Reuters.

Недопустимо использовать дипломатический иммунитет для совершения шпионажа заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер

Имена высланных дипломатов не разглашаются. По данным агентства, общее число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, достигло 14.

Сообщается, что россияне уже покинули Австрию.

Ранее генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин заявил, что россияне в Австрии часто сталкиваются с недружественным отношением.