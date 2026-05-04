Москва4 маяВести.Власти Австрии объявили о высылке трех российских дипломатов из-за "леса антенн" на зданиях дипломатических представительств РФ в республике.
По мнению местных чиновников, антенны могли использоваться для шпионажа, сообщает Reuters.
Недопустимо использовать дипломатический иммунитет для совершения шпионажазаявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер
Имена высланных дипломатов не разглашаются. По данным агентства, общее число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, достигло 14.
Сообщается, что россияне уже покинули Австрию.
Ранее генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин заявил, что россияне в Австрии часто сталкиваются с недружественным отношением.