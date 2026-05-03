Генконсул Черкашин заявил о заморозке Австрией большинства контактов с Россией Генконсул РФ: Австрия заморозила большую часть контактов с Россией

Москва3 мая Вести.Австрия заморозила большую часть контактов с Россией, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин 3 мая в Вене.

К сожалению, двусторонние отношения проходят непростой этап. Австрийская сторона фактически заморозила все контакты сказал представитель дипмиссии

По его словам, многие привычные формы взаимодействия временно перестали функционировать, что негативно отражается на работе российских дипломатов.

Вместе с тем, отметил Черкашин, рабочий диалог между сторонами продолжается и стал более прикладным. Российская сторона на регулярной основе взаимодействует с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами Австрии, заключил генконсул.

Ранее в том же интервью Черкашин сообщил, что российские представители не были приглашены на траурные мероприятия, проводимых в мемориальном комплексе "Маутхаузен" по случаю годовщины освобождения нацистского лагеря смерти.