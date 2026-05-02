Австрия не пригласила Россию на мероприятия в бывшем концлагере Маутхаузен

Россию не допустили к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена Австрия не пригласила Россию на мероприятия в бывшем концлагере Маутхаузен

Москва2 мая Вести.Российские представители не были приглашены на траурные мероприятия, проводимых в мемориальном комплексе "Маутхаузен" по случаю годовщины освобождения нацистского лагеря смерти. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин агентству РИА Новости.

Он заявил, что на сегодняшний день при проведении мероприятий российской стороны в Австрии​​​ существует множество сложностей.

Не секрет, что российские загранучреждения не приглашаются на ежегодные официальные панихиды в мемориальном комплексе "Маутхаузен" по случаю освобождения нацистского лагеря смерти, на которых присутствуют высокопоставленные австрийские политики и дипкорпус заявил Черкашин

Ранее сообщалось, что представители России не приглашены к 9 Мая на памятные мероприятия, которые пройдут в местах расположения бывших концлагерей в Германии. Кроме того, Франция также в очередной раз не направила России приглашение на празднование окончания Второй мировой войны.