МИД назвал абсурдом не приглашать РФ и РБ на траурные мероприятия в Маутхаузене

Москва23 мая Вести.Россия считает политизированным и абсурдным решение руководства Международного комитета "Маутхаузен" не приглашать РФ и Белоруссию на траурные мероприятия в австрийском концлагере. Об этом заявили в российском МИД.

Как сообщил дипломатический источник РИА Новости, проведение траурных мероприятий без представителей РФ и Белоруссии – это неуклюжая попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, противоречащая сохранению исторической памяти о жертвах.

Пусть горе-руководители Международного комитета "Маутхаузен" и австрийские организаторы памятных мероприятий сами разбираются со своей совестью, если, конечно, она у них еще осталась добавили в ведомстве

Концлагерь Маутхаузен существовал с 1938 по 1945 год, в нем погибли более 100 тысяч узников, включая 32180 советских граждан. В частности, в этом лагере был убит генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории Маутхаузена работает мемориал, который ежегодно посещают тысячи людей по случаю дня освобождения.

Ранее сообщалось, что Россия проводит свои памятные мероприятия в Маутхаузене независимо от австрийских властей. Москва подчеркивала, что в Австрии существует множество препон, связанных с участием РФ в официальных мероприятиях.