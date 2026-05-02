РФ проводит памятные мероприятия в концлагере Маутхаузен независимо от Австрии Генконсул: Россия проводит памятные акции в концлагере Маутхаузен без Австрии

Москва2 мая Вести.Российская сторона проводит свои памятные мероприятия в бывшем концлагере Маутхаузен в Австрии независимо от властей страны. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Вместе с тем, российская сторона ежегодно проводит там собственные памятные мероприятия, отдавая дань памяти зверски замученным заключенным концлагеря, включая порядка 30 тысяч советских военнопленных сказал он

По его словам, в Австрии сейчас существует множество сложностей, связанных с участием России в официальных церемониях. В частности, российские загранучреждения больше не приглашаются на ежегодные официальные панихиды в мемориальном комплексе "Маутхаузен" по случаю освобождения узников нацистского лагеря смерти. На этих мероприятиях присутствуют высокопоставленные австрийские политики и представители дипломатического корпуса.

Ранее сообщалось, что российских представителей не пригласили на официальные траурные мероприятия в мемориальном комплексе по случаю годовщины освобождения Маутхаузена.

Нацистский концлагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. В нем погибли более 100 тысяч узников, в том числе 32 180 советских граждан. В лагере был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал, который в мае, в дни годовщины освобождения, ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи людей.