Посольство: высылка дипломатов РФ из Австрии не останется без ответа

На решение Вены по дипломатам РФ последует жесткая реакция, заявили в посольстве Посольство: высылка дипломатов РФ из Австрии не останется без ответа

Москва4 мая Вести.Россия жестко ответит на решение Австрии объявить сотрудников посольства РФ и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата. Об этом заявили в российском диппредставительстве в Вене.

В ведомстве назвали действия Австрии необоснованными и политически мотивированными, подчеркнув, что российской стороне не были предоставлены доказательства предполагаемых нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Жесткая реакция Москвы на эти абсолютно бездумные действия австрийской стороны безусловно последует отметили в посольстве РФ

Там добавили, что ответственность за дальнейшее ухудшение двусторонних отношений, которые уже находятся на минимальном уровне, лежит на австрийской стороне.

Ранее генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин сообщил, что Австрия заморозила большую часть контактов с Россией. По его словам, многие привычные формы взаимодействия перестали работать.