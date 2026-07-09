Москва9 июлВести.Глава российского посольства в Италии Алексей Парамонов сообщил в своем Telegram-канале, что был вызван в МИД Италии, где ему официально сообщили о высылке из страны двух военных атташе дипмиссии.
Ранее о высылке российских дипломатов объявил глава внешнеполитического ведомства Италии, вице-премьер Антонио Таяни, указав, что они должны покинуть страну в трехдневный срок.
Девятого июля в очередной раз был вызван в МИД Италии. В отличие от других мест в Риме, где приходится бывать, в этом, как обычно, ничего хорошегонаписал Парамонов
7 июля власти Италии задержали двух человек, якобы действовавших в интересах РФ, еще у пяти подозреваемых прошли обыски. По делу проходят четверо действующих военнослужащих, среди них - вышедшие на пенсию сотрудники разведывательных служб.