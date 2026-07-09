"Ничего хорошего": российский посол рассказал о вызове в МИД Италии Послу РФ в Риме официально сообщили о высылке двоих сотрудников посольства

Москва9 июл Вести.Глава российского посольства в Италии Алексей Парамонов сообщил в своем Telegram-канале, что был вызван в МИД Италии, где ему официально сообщили о высылке из страны двух военных атташе дипмиссии.

Ранее о высылке российских дипломатов объявил глава внешнеполитического ведомства Италии, вице-премьер Антонио Таяни, указав, что они должны покинуть страну в трехдневный срок.

Девятого июля в очередной раз был вызван в МИД Италии. В отличие от других мест в Риме, где приходится бывать, в этом, как обычно, ничего хорошего написал Парамонов

7 июля власти Италии задержали двух человек, якобы действовавших в интересах РФ, еще у пяти подозреваемых прошли обыски. По делу проходят четверо действующих военнослужащих, среди них - вышедшие на пенсию сотрудники разведывательных служб.