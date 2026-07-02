Посольство РФ в Швеции подверглось новой атаке БПЛА, на этот раз с муляжом СВУ

Посольство РФ в Швеции подверглось новому нападению дронов Посольство РФ в Швеции подверглось новой атаке БПЛА, на этот раз с муляжом СВУ

Москва2 июл Вести.Посольство РФ в Швеции подверглось новому нападению с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал российского диппредставительства.

Уточняется, что нападение произошло 2 июля около двух часов ночи.

Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал (по всей видимости не случайно) на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства говорится в сообщении

В тексте указано, что речь может идти не просто о провокации, а об откровенном запугивании сотрудников российской дипломатической миссии.

Подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер…Правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское посольство. К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки, более чем за два года так и не привело отмечается в публикации

Также подчеркивается, что в таких условиях "вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону".

Ранее российский посол в Стокгольме Сергей Беляев рассказал, что военные и политики в Швеции пугают население королевства выдумками о России.