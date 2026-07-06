Москва6 июл Вести.Посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон пробыла около 40 минут в здании МИД России, куда ее вызвали в связи с атакой беспилотника на российское посольство в Стокгольме, сообщает ТАСС.

После выхода из российского дипведомства Юханнессон отказалась от общения с прессой.

О вызове шведского посла ранее объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона хочет напомнить Швеции об обязательствах по Венской конвенции.

Атака двух БПЛА на посольство РФ в Швеции была совершена в ночь на 2 июля. К одному из беспилотников был прикреплен муляж самодельного устройства, а ко второму - емкость с красной краской. Дрон с имитацией СВУ, как сообщили в дипмиссии РФ, упал близ здания посольства. Россия в связи с инцидентом направила ноту в МИД Швеции.