Карасин ответил, кто может быть причастен к атаке БПЛА на посольство РФ в Швеции Карасин назвал очевидной "заказухой" атаку дронов на посольство РФ в Швеции

Москва3 июл Вести.Атака беспилотниками по зданию российской дипломатической миссии в Швеции была проведена либо непосредственно представителями киевского режима, либо по их заказу. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, провокации в отношении российских посольств можно сравнить со злобным хулиганством во дворе.

В частности, в Швеции через дроны какие-то с красной краской – это безобразие, потому что это заказуха очевидная, так сказать. Понятно, что это делают за деньги то ли украинцы, то ли люди по их, так сказать, настоянию, но зачем? Это, это, это ведет к какому-то, понимаете, дворовому злобному хулиганству подчеркнул сенатор

В ночь на 2 июля на посольство России в Швеции была совершена атака с применением двух дронов, к одному из которых был прикреплен муляж самодельного устройства, а ко второму – емкость с красной краской. Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что в связи с этим инцидентом была направлена нота в МИД Швеции.