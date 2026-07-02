Москва2 июлВести.К подъезду посольства Швеции в Москве необходимо запустить дрон со 100 килограммами дерьма. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя атаку беспилотников по российскому посольству в Швеции.
Эксперт отметил, что в дипломатии существует принцип взаимности.
Шведы, запуская эти дроны, осуществляют психологический и террористический прессинг против наших дипломатов. В соответствии с принципом взаимности надо, чтобы неизвестный дрон подлетел ночью или утром к посольству Швеции в Москве на Мосфильмовской улице и вывалил килограммов 100 дерьма на подъезд шведского посольства. А дальше пусть вызывают российскую доблестную полицию, она будет проводить расследование. Но шведам надо дать предметный урок. Эта нация понимает ответный ход. Пусть даже такой ассиметричныйсказал Коротченко
Ранее сообщалось, посольство РФ в Швеции подверглось новому нападению с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака произошла в ночь на 2 июля.