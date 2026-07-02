Эксперт предложил план мести за запугивание российских дипломатов в Швеции Эксперт предложил запустить дрон с дерьмом к посольству Швеции в Москве

Москва2 июл Вести.К подъезду посольства Швеции в Москве необходимо запустить дрон со 100 килограммами дерьма. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя атаку беспилотников по российскому посольству в Швеции.

Эксперт отметил, что в дипломатии существует принцип взаимности.

Шведы, запуская эти дроны, осуществляют психологический и террористический прессинг против наших дипломатов. В соответствии с принципом взаимности надо, чтобы неизвестный дрон подлетел ночью или утром к посольству Швеции в Москве на Мосфильмовской улице и вывалил килограммов 100 дерьма на подъезд шведского посольства. А дальше пусть вызывают российскую доблестную полицию, она будет проводить расследование. Но шведам надо дать предметный урок. Эта нация понимает ответный ход. Пусть даже такой ассиметричный сказал Коротченко

Ранее сообщалось, посольство РФ в Швеции подверглось новому нападению с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака произошла в ночь на 2 июля.