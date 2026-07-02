Атаковавший посольство РФ в Стокгольме дрон был кустарной сборки, заявил Беляев Посол РФ: дрон, атаковавший посольство в Стокгольме, явно был кустарной сборки

Москва2 июл Вести.Дрон, атаковавший посольство РФ в Стокгольме, явно был кустарной сборки. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Швеции Сергей Беляев.

Дипломат сообщил, что около двух часов ночи на территорию посольства залетели минимум два дрона. Один сбросил контейнер с красной краской рядом со зданием, второй упал.

Я думаю, упал неслучайно, потому что к нему был привязан муляж взрывного устройства, то есть фактически нам сделали имитацию атаки на дипломатическую миссию… Он явно кустарной сборки из деталей, отпечатанных на 3D-принтере. Я думаю, с небольшой дальностью полета. То есть он запущен откуда-то здесь, из Стокгольма сказал российский посол

Он отметил, что с 2024 года было совершено более 25 подобных атак на посольство.

Ранее в российском диппредставительстве заявили, что речь может идти не просто о провокации, а об откровенном запугивании сотрудников российской дипломатической миссии.