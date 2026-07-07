Сенатор Волошин оценил реакцию властей Швеции на атаку на посольство РФ Сенатор Волошин: Швеции не стоит игнорировать атаки на посольство РФ

Москва7 июл Вести.Властям Швеции следует перестать делать вид, что атаки беспилотниками на расположенное в этой стране дипломатическое представительство России – "досадная случайность".

Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин.

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности дипмиссий — это ответственность принимающего государства, и неспособность справиться с этой задачей ставит под сомнение качество государственной власти и ее приверженность принципам международного права.

Волошин отметил, что безопасность дипломатических представительств — это "базовый тест" на способность государства считаться современным и цивилизованным. Он напомнил, что Венская конвенция появилась как гарантия защиты посольств от превращения в мишени для провокаций.

Сенатор также указал на исторические примеры, когда отказ государств выполнять обязательства по защите дипломатов приводил к трагическим последствиям. Парламентарий упомянул осаду иностранных представительств во время Боксерского восстания в Китае в 1899–1901 годах и бомбардировку китайского посольства в Белграде в 1999 году.

Повторять подобную логику в XXI веке, пусть и в новой форме, значит демонстрировать опасную политическую деградацию заключил он

2 июля посольство России в Швеции подверглось налету с использованием дронов. Один из них сбросил на здание краску, а другой, с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства, упал на территорию около дипмиссии. В связи с инцидентом шведский посол в Москве Кристина Юханнессон была вызвана в МИД России.

По данным посольства России в Стокгольме, за последние два года российские загранучреждения в Швеции подверглись более чем 25 инцидентам с использованием дронов.

Ни одно из расследований, проводимых шведскими правоохранителями, не привело к конкретным результатам. Российские дипломаты неоднократно обращались к официальному Стокгольму с требованием расследовать эти инциденты, но их действия остаются безрезультатными.