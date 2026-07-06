Москва6 июл Вести.Швеция должна неукоснительно соблюдать обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Швеции в Москве Кристину Юханнессон в связи с атакой двух БПЛА на посольство РФ в Стокгольме, которая произошла в ночь на 2 июля. Ей был заявлен решительный протест.

Потребовали от шведской стороны неукоснительного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, а также принятия исчерпывающих мер для прекращения упомянутых инцидентов говорится в публикации

Также в министерстве указали Юханнессон на неприемлемость бездействия шведских властей в отношении обеспечения безопасности российских загранпредставительств в стране на фоне систематических атак на них при помощи беспилотников.