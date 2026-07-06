Россия заявила Швеции протест в связи с налётом БПЛА на дипмиссию в Стокгольме

В МИД России послу Швеции заявлен протест Россия заявила Швеции протест в связи с налётом БПЛА на дипмиссию в Стокгольме

Москва6 июл Вести.Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Швеции в Москве, чтобы заявить решительный протест в связи с атакой беспилотников на российское посольство в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, инцидент произошёл в ночь на 2 июля, когда российская дипломатическая миссия в шведской столице подверглась налёту двух беспилотных летательных аппаратов. В ходе встречи в министерстве шведскому дипломату было заявлено о недопустимости сложившейся ситуации с безопасностью дипломатических объектов.

Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы, в условиях продолжающейся деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности российских загранпредставительств в этой стране на фоне систематических нападений на них с применением БПЛА подчеркнули в ведомстве

Российская сторона потребовала от Стокгольма "неукоснительного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года", а также принятия исчерпывающих мер для прекращения подобных происшествий. Официальных комментариев со стороны шведских властей по итогам вызова посла в МИД РФ на момент публикации не поступало.