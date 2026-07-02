Москва2 июлВести.К атаке на российское диппредставительство в Стокгольме могут быть причастны спецслужбы Швеции. Об этом сообщил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
По словам политолога, РФ нужно изменить подход к реагированию на подобные происшествия.
Я думаю, что атаку на посольство РФ в Швеции совершили какие-то граждане, но под покровительством и присмотром, конечно, спецслужб и не только шведских. На Западе не дураки, чтобы лично этим заниматься. Могли взять каких-то людей и использовать их втемную. Как отвечать России? Точно не дипломатическими нотами протеста. Можно использовать такие же формы гибридной войныотметил Ярошенко
Как сообщалось, в ночь на 2 июля посольство РФ в Швеции подверглось новому нападению с применением беспилотных летательных аппаратов.