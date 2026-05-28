Посольство РФ в Швеции: поставки истребителей Украине ведут к эскалации

Москва28 мая Вести.Поставки шведских истребителей Gripen Киеву могут привести только к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявили в посольстве России в Швеции.

Дипломаты обратили внимание, что шведские власти продолжают наращивать военную поддержку киевского режима, несмотря на явную террористическую деятельность Украины.

Такие шаги Швеции способны привести лишь к эскалации конфликта и способствовать новым преступлениям украинских последователей нацистов отмечается в Telegram-канале посольства

В дипмиссии подчеркнули, что, снабжая Украину вооружением, Швеция берет на себя часть политической и моральной ответственности за подобное развитие событий.

Ранее власти Стокгольма заявили о расширении военно-технического сотрудничества с Украиной в виде поставок шведских боевых самолетов Gripen. По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, Украина намерена закупить 22 истребителя.