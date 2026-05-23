Москва23 мая Вести.Заявление шведского премьера Ульфа Кристерссона о том, что им следует помогать Украине в наведении беспилотников на цели в РФ, является отражением русофобских настроений. Об этом заявили в российском посольстве в Стокгольме.

В дипмиссии рассказали РИА Новости, что такие предложения со стороны Стокгольма указывают на стремление Швеции к милитаризации.

Общеизвестно, что Швеция выступает за оказание всемерной поддержки Украине против России, в том числе поставками вооружений и наращиванием потенциала беспилотных систем. Это четкое отражение русофобских настроений и стремлений к беспрецедентной милитаризации самой Швеции, которые господствуют сегодня в шведской политической элите отметили в посольстве РФ в Стокгольме

Ранее премьер Швеции, комментируя инциденты с украинскими дронами, залетающими в страны НАТО, призвал альянс помогать Украине в их наведении​​​. Кристерссон отметил, что такие меры помогут избежать попадания дронов в воздушное пространство Прибалтики.