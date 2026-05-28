Москва28 мая Вести.Как сообщает газета Aftonbladet, официальный Стокгольм прорабатывает вопрос усиления украинских военно-воздушных сил. Правительство Швеции планирует официально объявить об отправке определённого количества многоцелевых истребителей Saab JAS 39 Gripen в модификации C/D.Помимо безвозмездной передачи техники, стороны намерены обсудить долгосрочное сотрудничество: в ближайшее время должны начаться переговоры о продаже дополнительных самолётов JAS 39E. Финансовая сторона сделки уже определена — в публикации отмечается, что "Украина оплатит эти истребители за счёт кредита ЕС".