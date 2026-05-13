Москва13 маяВести.Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила готовность задействовать космические спутники для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в случае урегулирования конфликта на Украине.
Ее слова передает пресс-центр дипломатической службы ЕС.
В публикации отмечается, что Брюссель продолжает прорабатывать предложения по гарантиям безопасности, которые Украина получит после того, как Москва и Киев договорятся о перемирии.
Каллас пояснила, что это включает в себя активизацию спутникового центра Европейского союза в целях оказания поддержки для мониторинга прекращения огня.
Ранее Каллас сообщила, что начальные платежи по новому займу на 90 миллиардов евро для Украины будут направлены на закупку беспилотных летательных аппаратов.