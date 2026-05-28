Москва28 мая Вести.Украина намерена закупить 22 новых истребителя Gripen. Соответствующее заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Швецию.

Украина также приобретет 22 новых модели Gripen. Речь идет о самых современных моделях истребителей серии Е. Их смогут поставить до 2030 года цитирует его слова издание "РБК-Украина"

Кроме того, Зеленский рассказал о новом пакете помощи Киеву от Швеции, куда вошли самолеты и оружие.

Ранее Зеленский заявил, что Украина остро нуждается в военной помощи со стороны США