Поверенный в делах РФ заявил в Стокгольме об атаках ВСУ на ЗАЭС

Дипломат РФ в МИД Швеции заявил о непрекращающихся атаках ВСУ на ЗАЭС Поверенный в делах РФ заявил в Стокгольме об атаках ВСУ на ЗАЭС

Москва3 авг Вести.Временный поверенный в делах России в Швеции в ходе беседы в шведском Министерстве иностранных дел обратил внимание на продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Стокгольме.

Ранее дипломата вызвали в МИД Швеции в связи с ситуацией вокруг Украины. В ходе встречи представитель российской дипмиссии довел до шведской стороны позицию Москвы и указал на угрозы ядерной безопасности, возникающие из-за не прекращающихся обстрелов атомной электростанции со стороны украинских войск.