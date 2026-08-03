Москва3 авгВести.Временный поверенный в делах России в Швеции в ходе беседы в шведском Министерстве иностранных дел обратил внимание на продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Стокгольме.
Ранее дипломата вызвали в МИД Швеции в связи с ситуацией вокруг Украины. В ходе встречи представитель российской дипмиссии довел до шведской стороны позицию Москвы и указал на угрозы ядерной безопасности, возникающие из-за не прекращающихся обстрелов атомной электростанции со стороны украинских войск.