В посольстве РФ рассказали о насаждении в Швеции темы угроз со стороны России

Посольство России: в Швеции насаждается тема якобы исходящих от РФ угроз В посольстве РФ рассказали о насаждении в Швеции темы угроз со стороны России

Москва11 авг Вести.Тема различных угроз, которые якобы исходят от Москвы, активно насаждается в Швеции. Так в российском посольстве в Стокгольме прокомментировали заявления о том, что шведская сторона пресекала шпионскую операцию, сообщает ТАСС.

В дипмиссии отметили, что в "опубликованных шведскими СМИ материалах" отсутствуют конкретные факты.

Комментировать, по сути, нечего. Можно только в очередной раз констатировать, что в шведской общественной дискуссии активно насаждается тема всяческих угроз, якобы исходящих от России сообщили в посольстве

Полиция безопасности Швеции в понедельник, 10 августа, выступила с утверждением, что в стране якобы была предотвращена "российская разведывательная операция".

Ранее, 3 августа, МИД королевства вызвал временного поверенного в делах России в Стокгольме. Уточнялось, что поводом для встречи с российским дипломатом стали события, связанные с ситуацией вокруг Украины.