Посол Беляев: шведские военные и политики пугают население выдумками о России Посол Беляев: двусторонние отношения с Россией сведены Швецией до минимума

Москва1 июл Вести.Военные и политики в Швеции пугают себя и население королевства выдумками о России. Об этом агентству РИА Новости рассказал российский посол в Стокгольме Сергей Беляев.

Беляев: военные в Швеции ругают население выдумками о РФ

Так он прокомментировал слова главы военной разведки Швеции Томаса Нильссона о том, что кризис в отношениях Москвы и Стокгольма не является временным.

Поскольку Россия не угрожала и не угрожает Швеции, то шведские военные и политики активно пугают сами себя и население своей страны выдумками о том, как наша страна может быть для них опасна сказал Беляев

Посол подчеркнул, что все действия властей королевства по отношению к Москве пронизаны идеологией противостояния.

При этом двусторонние отношения с Россией сведены Стокгольмом до минимума, идеология противостояния пронизывает все действия шведов по отношению к России цитирует его агентство

Накануне стало известно, что Украина и Швеция заключили соглашение о покупке киевским режимом 16 шведских истребителей Gripen E.

Ранее в посольстве РФ в королевстве отметили, что поставки шведских истребителей Gripen Киеву могут привести только к эскалации украинского конфликта. В дипмиссии отметили, что Стокгольм продолжает наращивать военную поддержку киевского режима, несмотря на его явную террористическую деятельность.