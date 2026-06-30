Зеленский: Украина и Швеция договорились о поставке Киеву 16 шведских Gripen

Украина договорилась со Швецией о покупке 16 истребителей Gripen Зеленский: Украина и Швеция договорились о поставке Киеву 16 шведских Gripen

Москва30 июн Вести.Украина и Швеция заключили соглашение о покупке Киевом 16 шведских истребителей Gripen E, сообщил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

Договоренность была заключена во вторник, 16 самолетов Gripen будут переданы Украине в начале 2027 года, сказал Зеленский. Вместе с самолетами украинским военным передадут необходимое оборудование.

Ранее Зеленский в ходе визита в Швецию заявлял, что Украина намерена приобрести 22 истребителя Gripen E, поставка которых может быть реализована до 2030 года.