"Используют как полигон": эксперт раскрыл планы Швеции на Украину Эксперт Степанов: Швеция намерена использовать Украину как полигон

Москва30 мая Вести.Швеция хочет использовать Украину в качестве полигона для испытаний боевых возможностей истребителей Gripen, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. Свое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

Между тем эксперт указал, что после присоединения к НАТО Швеция стала одним из главных партнеров Киева по поставкам боевой и разведывательной авиации. Он напомнил о самолетах дальнего радиолокационного обнаружения, которые выполняли мониторинг обстановки на границе и обеспечивали целеуказание.

Для шведов крайне значимо реальное боевое применение истребителей Gripen для понимания их возможностей. Они используют Украину в качестве полигона, где можно будет выявить реальный потенциал как ударных возможностей данных самолетов, так и бортовых радиолокационных комплексов для последующего применения истребителей уже на арктическом направлении выразил мнение Степанов

Ранее посольство РФ в Швеции заявляло, что поставки Стокгольмом истребителей Gripen Киеву могут привести только к эскалации украинского конфликта.