Посол Беляев заявил о работе с задержанным в Швеции российским моряком Посол Беляев: РФ ведет работу с задержанным в Швеции российским моряком

Москва18 авг Вести.Консульский отдел российского посольства в Швеции находится в регулярном контакте с гражданином России из экипажа задержанного судна. Об этом заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, которые приводит РИА НовостиРИА Новости, с конца 2025 года власти Швеции задержали в общей сложности пять грузовых судов, в том числе с россиянами на борту, двое из этих судов отпущены.

Три других (судна – прим. ред.) пока еще удерживаются в Швеции. Среди находящихся на них моряков остается один гражданин России. Консульский отдел посольства находится с ним в регулярном контакте сказал Беляев

Ранее в российском посольстве в Стокгольме заявили, что тема различных угроз, которые якобы исходят от Москвы, активно насаждается в Швеции. Так, 10 августа полиция безопасности Швеции выступила с утверждением, что в стране якобы была предотвращена "российская разведывательная операция".