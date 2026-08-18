Посол Беляев: Швеция с конца 2025 года задержала уже пять судов с гражданам РФ

Посол РФ: Швеция с декабря 2025 г. задержала пять грузовых судов с россиянами Посол Беляев: Швеция с конца 2025 года задержала уже пять судов с гражданам РФ

Москва18 авг Вести.Шведские власти с конца прошлого года задержали в общей сложности пять грузовых судов, в состав экипажей которых входили россияне. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Швеции Сергей Беляев.

С декабря 2025 года шведскими властями были задержаны в общей сложности пять судов, которые Стокгольм подозревал в обслуживании интересов внешней торговли России сказал глава дипмиссии

Беляев уточнил, что одно из задержанных судов - сухогруз "Адлер" - было под российским флагом и его быстро отпустили. Глава дипмиссии пояснил, что у шведских правоохранительных органов, по их признанию, не было достаточных оснований для удержания судна "ни с точки зрения международного права, ни исходя из национального законодательства Швеции".

Беляев также рассказал, что в течение 2026 года шведы "перехватили" еще четыре судна. Они были под иностранными флагами и принадлежали компаниям, зарегистрированным в третьих странах.

В этой связи посольство России в Швеции вмешивалось в ситуацию исключительно в контексте защиты законных прав и интересов российских граждан, входивших в состав экипажей этих судов отметил посол

Ранее в российском посольстве в Стокгольме заявили, что тема различных угроз, которые якобы исходят от Москвы, активно насаждается в Швеции. Так, 10 августа полиция безопасности Швеции выступила с утверждением, что в стране якобы была предотвращена "российская разведывательная операция".