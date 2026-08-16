В Швеции предупредили об ответе России на захват судов Аналитик Берн: Москва обязательно отреагирует на незаконный захват судов

Москва16 авг Вести.Россия обязательно ответит на попытки ограничить движение российских судов и их возможный захват, заявил аналитик Ларс Берн в эфире телеканала SwebbTV.

Он отметил, что это станет лишь вопросом времени.

Россия не примет захват их кораблей. Хочу сказать, что мы не сможем делать это безнаказанно. Это лишь вопрос времени, когда они на это ответят сказал Берн

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва фиксирует попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских компаний в нарушение международного морского права. Он также назвал пиратством и разбоем планы Евросоюза задерживать такие суда и продавать захваченное имущество.

По словам российского лидера, РФ намерена отвечать зеркально на подобные действия. При этом ответные меры, как отметил Путин, могут быть приняты не обязательно в тех же акваториях, где планируются нападения.