Есть ли у Запада мозги: Кондрашов высказался о предупреждении Путина Кондрашов: действия после слов Путина покажут, остались ли у Запада мозги

Москва14 авг Вести.Действия Запада после предупреждения президента России Владимира Путина о том, что РФ будет зеркально отвечать на попытки захватывать российские торговые суда, покажут, остались ли там мозги. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Мы сегодня себе позволяем то, чего не позволяли полгода назад … Все, что пока Европа и Америка умеют делать, это по-прежнему хорошо считать. А уж тем более, когда речь идет об их собственном кармане сейчас. Если он начнет опустошаться, когда мы в ответ будем забирать их суда, здесь они, конечно, подумают. Для них очевидно, что если мы свяжемся сейчас вот с этой большой историей, то мало не покажется, потом пожалеют. Вот посмотрим, остались у них остатки мозгов какие-то или не остались сказал он

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в Европе, вероятно, услышали предупреждение российского лидера Владимира Путина о зеркальном ответе Москвы на захват ее судов в любой акватории.