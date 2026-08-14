Кондрашов заявил, что война Европы и РФ не будет "ювелирной", как СВО Кондрашов: война Европы с Россией будет отличаться от "ювелирной" СВО

Москва14 авг Вести.Европейские политики продолжают продвигать историю о том, что Россия якобы нападет на Европу. Они это делают, чтобы отвлечь свое населения от падения уровня жизни. Но они должны понять, что если нападут на РФ, то их ждет не такая операция, как на Украине. Об этом генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов рассказал автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Он подчеркнул, что в Европе экономика идет вниз, растут налоги, а реальный уровень доходов населения падает, поэтому населению пытаются внушить, что у них есть общий враг, как это было в Германии в XX веке.

Это истерия, они же ее поддерживают буквально каждую неделю. Если нападут, это будет совершенно другая война. Ведь это не ювелирная военная операция, которая сейчас идет, которая не дает нам использовать тяжелое вооружение, которая не дает нам использовать ни тактическое, ни стратегическое ядерное оружие. Если совсем сошли с ума, ну, значит, получат то, чего они ожидают считает Кондрашов

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что у России нет никаких планов по нападению на Европу. Он также предупредил, что агрессия со стороны Евросоюза приведет к началу неконвенциональной войны.