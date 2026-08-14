Москва14 авг Вести.В Германии растут настроения реваншизма на фоне того, что у власти находятся потомки нацистов. Об этом генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов рассказал автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Он поделился фрагментом разговора, который он услышал в Германии, когда навещал друга в казарме Бундесвера. Кондрашов услышал, как немцы обсуждают, что им надоело платить "евреям" и всему миру.

Кто такой Мерц? Кто такая фон дер Ляен? Они у власти как в Евросоюзе, так и у себя в своих странах, то есть им надоело каяться, они хотят какого-то реванша, но воевать они точно не хотят. Конечно, несколько лет исправят ситуацию, мы знаем, как это делается, как это делалось на Украине, и как это делал Гитлер считает Кондрашов

Кондрашов допустил, что в течение ближайших шести лет будет вестись работа по пропаганде среди европейского населения определенных идей, которые могут привести к началу новой мировой войны.