Москва14 авг Вести.Героизацией нацистов на Украине Киев хочет отдалиться от России. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Они пошли по нацистскому пути, чтобы очень далеко быть от России. Потому что русская по своей сути половина населения Украины, она так или иначе все равно будет тянуться к своей исторической метрополии. Так вот эту метрополию нужно озлобить против всех украинских людей таким образом, чтобы даже мысли не было о сближении. Это нацизм, который в нашей крови вызывает кипение. Он забрал у нас 27 млн человек. И мы никогда с этим не смиримся. Поэтому они пошли по самому крайнему пути … Надо напоминать, а почему началась специальная военная операция (СВО). Да вот почему – потому что, эти героические люди, не знаю, придем ли мы, поможем ли мы им чем-нибудь, мы – большая Россия, они сражались за русский мир, будучи совершенно не военными