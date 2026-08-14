Москва14 авг Вести.Смена киевского режима изначально не была целью специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Вот поначалу никто не говорил, что смена киевского режима – это цель специальной военной операции, но они ее сами сделали целью, потому что, как только они себя окрасили, как говорил [мэр Киева Виталий] Кличко, в те цвета, в которые себя окрасили, они автоматически стали целью СВО