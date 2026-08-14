Москва14 авг Вести.Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов назвал победой в специальной военной операции (СВО) возвращение русского города Одесса домой. Об этом он заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Для меня лично победа - это когда в город Одессу, в русский город Одессу, на свои прежние места возвращаются памятники Екатерине, Суворову и Александру Сергеевичу. Победа будет тогда, когда мы в Одессе будем праздновать вместе день рождения Пушкина. И это будут русские регионы, возвращенные домой сказал он

Ранее Андрей Кондрашов заявил, что крымчане никогда не позволят выжить себя с территории, так как имеют внутренний стержень.