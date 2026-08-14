Москва14 авг Вести.Киев с его нынешним режимом неонацистского характера никак невозможно отрезвить. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Этот Киев, с этим киевским режимом текущим, [режимом] абсолютно неонацистского характера, отрезвить вообще никак невозможно. Он или есть, или его нет. Потому что сегодня он воюет абсолютно за право своего существования в его нацистском виде. Поэтому надеяться, как раньше мы надеялись, вот они когда-нибудь проснутся утром, посмотрят на себя в зеркало и скажут – "Боже мой, что же мы сделали с нашей страной", [не стоит]. Нет, не проснутся и не очнутся