Москва14 авг Вести.На сегодняшний день украинцы настолько разные, что их нельзя считать одной нацией. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Сегодня украинцы настолько разные, что нельзя их считать вот такой большой нацией. Да, идеологически они сейчас на тех территориях, которые контролирует Киев, конечно, похожи друг на друга. У них есть нарративы, выходить за которые очень опасно, физически опасно. Их за это бросают в тюрьмы, иногда просто расстреливают. Внутри ненависть и опасность. Представители ТЦК забирают молодых совершенно пацанов и стариков. Это эти люди все устроили для того, чтобы не хватало ни хлеба, ни денег, ни всего остального. Можно ли с этими людьми, которые останутся жить на освобожденных территориях, жить дальше? Ну, конечно, можно. Украина никогда уже не будет однородной. И сохранится ли она как государство, это тоже неизвестно сказал он

Ранее Андрей Кондрашов пояснил, что героизацией нацистов на Украине Киев хочет отдалиться от России.