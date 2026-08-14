Москва14 авг Вести.Крымчане никогда не позволят выжить себя с территории, так как имеют внутренний стержень. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

По его словам, крымчан хотят выжить с территории полуострова. Однако, отметил он, сделать этого не получится.

Вот Крым. Зачем нужна блокада? Да потому что людей хотят выжить, чтобы люди оттуда уехали. Не получится. Крымчане им этого никогда не позволят, там такой стержень, что даже если свет отключают, они достают мясо из холодильника, чтобы не пропало, жарят его на мангале и угощают всех соседей… Крымчане как были у них костью в горле во все украинские времена, поэтому остаются и до сих пор. И крымчане это знают. И это хорошо, потому что так же, как и дончане, крымчане будут стоять до конца, даже если еще раз придется за себя постоять сказал он

Ранее Андрей Кондрашов заявил, что смена киевского режима изначально не была целью специальной военной операции.