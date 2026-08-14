Москва14 авг Вести.Телеведущий Тигран Кеосаян, умерший в 2025 году, говорил, что РФ нужно сделать Украину неинтересной даже самой себе, лишить ее выхода к морям. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Мой друг, Царствие Небесное, Тигран Кеосаян сказал: "Нам нужно всего лишь сделать так, чтобы Украина перестала быть интересной даже самой себе". Это значит, что она должна быть без выхода к морям рассказал Кондрашов

Ранее Кондрашов заявил, что смена киевского режима не была изначальной целью СВО. По его словам, украинские политики добились того, что их смещение стало одной из целей СВО.